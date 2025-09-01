El feriado del 12 de octubre se adelanta al viernes

El Gobierno nacional confirmó que el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se trasladará al viernes 10, generando así un nuevo fin de semana largo en el calendario 2025.

La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la resolución 139/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Se trata de la primera aplicación del decreto que permite mover los feriados que caen sábado o domingo a un día laborable, con el objetivo de favorecer la actividad turística.

“El nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”, destacó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Según el funcionario, estos días extra “generan un movimiento turístico que repercute de manera positiva en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, guías y excursiones”.

Los feriados que quedan en 2025

10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural.

21 al 24 de noviembre: último finde XXL del año, con feriado puente y el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (cae lunes).

25 de diciembre: Navidad (jueves).





Con este corrimiento, octubre finalmente tendrá su escapada extra para los argentinos y un impulso esperado para el turismo interno.