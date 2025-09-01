Financiera Alyson: Los denunciantes entregaron hasta $2 millones de pesos

La semana pasada dos hombres y una mujer quedaron detenidos por estar vinculados a la financiera Alyson.

La fiscal los imputó provisionalmente en el marco de la investigación por presuntas maniobras de estafa y se ordenó que continúen detenidos mientras avanza la investigación. En la jornada de hoy, brindaron su versión de los hechos acompañados de su abogado.

Los damnificados que presentaron denuncias, habrían entregados entre uno y dos millones de pesos a los imputados, con la promesa de obtener retornos semanales de hasta el 60%.

Según los testimonios, las comunicaciones se realizaban principalmente a través de grupos de WhatsApp, mientras que los aportes se concretaban tanto en el domicilio de los investigados como mediante transferencias bancarias.