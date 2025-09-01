Chocaron dos camionetas y se llevaron puesto un poste de alumbrado

Chocaron dos camionetas y se llevaron puesto un poste de alumbradoAccidente01/09/2025
En Villa Chartas y por causas que se desconocen dos camionetas impactaron contra un poste del alumbrado público.
El incidente sucedió en Lamadrid y Orán y según relataron los vecinos, no hubo heridos de milagro. Los vehículos chocaron contra un árbol y un poste y solamente se registraron daños materiales.
Las causas del accidente aún no fueron confirmadas, publicó QuePasaSalta, pero no se descarta que el exceso de velocidad haya sido lo que provocó el choque.
