Urtubey aseguró que Fuerza Patria es la única con posibilidades de parar a Milei

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, afirmó a InformateSalta, que su espacio político es “la única fuerza con el volumen y la representatividad necesaria para enfrentar el modelo de ajuste impulsado por el gobierno nacional”.

“Lo que yo estoy advirtiendo, más allá de lo que pienso, es que en la gente está claro el concepto del voto útil. Si alguien quiere votar a las políticas del gobierno, tiene la lista oficialista. Enfrente, la única fuerza que puede hacer frente a este modelo es Fuerza Patria”, sostuvo.

Urtubey remarcó que el objetivo central de su espacio será poner un freno a las medidas de Javier Milei desde el Congreso. “Nosotros vamos a ir al Congreso a parar este ajuste, a votar una ley de presupuesto que le impida al gobierno seguir disponiendo del dinero de los jubilados, de los discapacitados, de los estudiantes, de las provincias y de los municipios. Lo que está en juego es si elegimos delegados del gobierno nacional o representantes de los salteños en el Congreso” señaló.

El exgobernador salteño planteó que la actual gestión nacional “terminó siendo peor que la enfermedad” respecto de la insatisfacción previa de la sociedad con gobiernos anteriores. “Las políticas que impulsa el gobierno nacional están golpeando muy fuerte a los sectores medios, que eran justamente los que más estaban descontentos con lo anterior”, expresó.

En su recorrida por distintos municipios de la provincia, aseguró haber encontrado afecto y respaldo: “En los últimos cinco días recorrí 14 municipios y en todos lados recibo el mismo reconocimiento y compromiso. La gente valora que me haya puesto al frente porque necesitamos parar a Milei. No sirve quedarse cómodo mirando cómo se destruye todo en la Argentina”.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de referentes peronistas en todo el país. “Tomamos la decisión de dejar atrás viejas discusiones, porque lo que se debate hoy es si acompañamos las políticas de ajuste de Milei o las frenamos. En toda la Argentina estamos caminando juntos”, subrayó.

Finalmente, Urtubey insistió en que Fuerza Patria es la alternativa real para defender a los salteños: “Muchos se sienten desamparados e indefensos. Nosotros sí podemos hacer algo para cambiar. Tenemos la convicción y la firmeza, pero sobre todo la fuerza de los salteños para ir a parar este ajuste de Milei, un gobierno que no tiene ni un mínimo de humanidad en una situación en la que tantos la están pasando muy mal”.