Campo Quijano avanza en el reciclado verde

La Municipalidad de Campo Quijano incorporó una moderna Chipeadora a la Dirección de Servicios Públicos, convirtiéndose en el segundo municipio de toda la provincia en contar con este tipo de maquinaria especializada. El objetivo es optimizar los servicios de poda y promover el aprovechamiento sustentable de los residuos orgánicos.

La nueva herramienta fue adquirida con fondos propios, en el marco de la Planificación Anual de comienzo de año, y permitirá reducir significativamente el volumen de ramas y restos vegetales generados en los operativos de poda que se realizan en distintos puntos del municipio.

Facundo Quintana, director de Servicios Públicos, manifestó que “estamos muy satisfechos de poder sumar esta maquinaria que permite reducir considerablemente el volumen de la poda. Lo producido por la Chipeadora puede ser reutilizado como abono, lo que representa un gran avance en términos de sustentabilidad y aprovechamiento de recursos”.

“Esta herramienta nos permite transformar lo que antes era residuo en un insumo útil para el mantenimiento de espacios verdes, jardines y plazas. Además, mejora la eficiencia de los operativos de limpieza y poda que realizamos durante todo el año”, destacó el funcionario.

“La adquisición de esta nueva maquinaria representa un paso importante en la modernización del equipamiento municipal y en el compromiso con el cuidado del ambiente”, expresó Quintana.