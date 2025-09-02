Caso Jimena Salas: Para la querella, están por juzgar "a las personas indicadas"

Tras conocerse la reprogramación del juicio por el homicidio de Jimena Salas, en enero de 2017 en el interior de su vivienda en la localidad de Vaqueros, la querella se refirió a las expectativas sobre el proceso que lleva al banquillo a tres hermanos de apellido Saavedra.

Pedro Arancibia, abogado querellante sostuvo que los tres imputados son los responsables del homicidio de Jimena Salas: "Llegamos con el convencimiento que estamos llevando a Juicio a las personas indiciadas, quienes serían los autores materiales del crimen aberrante de Jimena Salas, principalmente en el caso de Javier Nicolás Saavedra, quien es autor material por unas gran cantidad de pruebas contundentes que lo colocan en la escena del crimen y determinan la autoría material, del asesinato".

El letrado agregó al respecto que "una vez concluído el debate consideramos que se va cerrar, porque finalmente estamos antes quienes cometieron el hecho". Además entiende que de parte del Ministerio Público Fiscal también comparten esta idea.

Sobre el anterior juicio y los juzgados en ese momento, que resultaron inocentes, dijo: "No siempre es tan fácil encontrar a los autores del hecho sino que hemos resueltos crímenes en breve lapsos, este caso tuvo su complejidad y a veces hay que tener una buena investigación y también un aporte de suerte para encontrar los responsables del crimen, los autores de crímenes se esconden y no siempre es tan fácil.

Agregó respecto al proceso anterior que "hubo errores en la investigación y también una malicia en considerar que el viudo tenía que ver algo con el crimen y también se llevó a un vendedor ambulante que también fue declarado inocente y todo a partir de una historia recurrente y arbitraria".

Para el letrado, la primera etapa del caso "fue nefasta, después con los años y con la incertidumbre respecto a quiénes fueron los autores, se pudo llegar a una nueva línea de investigación, se produjo la detención de Javier Nicolás Saavedra y sus hermanos"

Recordó que Javier Nicolás Saavedra estaba oculto en Santa Victoria Oeste, trabajando para una congregación y lo trajeron en comisión policial, circunstancias en las que intentó ahorcar al conductor del vehículo, por lo cual anticipó que "ese hecho también se va juzgar como intento de homicidio" concluyó por Canal Cuatro Express.