Invitan a la inauguración de "Latido del Silencio", una exposición fotográfica de Solana Cornejo

El próximo jueves 4 de septiembre a las 19:30 hs, en Espacio 25 (25 de Mayo 465, Salta), se inaugurará la muestra fotográfica El Latido del Silencio. Río – Valle – Puna, de la arquitecta y fotógrafa salteña Solana Cornejo.

La exposición reúne una serie de imágenes en blanco y negro tomadas en tres geografías esenciales de la provincia de Salta: el río, la puna y el valle. A través de ellas, la artista propone un recorrido sensible por paisajes y comunidades que mantienen viva la memoria, los gestos y el arraigo con la tierra.

“No busco lo perfecto, sino lo que siento”, afirma Cornejo. En su obra, el territorio se entrelaza con la vida cotidiana y la cultura ancestral. Sus fotografías revelan que el silencio también guarda un pulso, un latido que resuena en la tierra, donde agua, viento y piel se entrelazan como huellas de identidad.

Nacida en Salta, Solana Cornejo es arquitecta y fotógrafa. Ambas disciplinas —el arte de mirar y el de habitar— se funden en su trabajo, que nace de un impulso vital: sentir el territorio y vincularse profundamente con las personas que lo habitan. El Latido del Silencio es también su Salta interior, una tierra que late en silencio y cuya diversidad encuentra en su obra un hilo sutil: el vínculo humano como latido del paisaje.

La muestra invita a experimentar Salta desde lo íntimo y lo colectivo: el río como camino vital, la puna como inmensidad que guarda memoria, y el valle como espacio de encuentro y fertilidad. El público está cordialmente invitado a participar de esta inauguración y a compartir una mirada que late en silencio, donde cada imagen es también un gesto de pertenencia.