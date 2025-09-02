En un tour de compras de Orán a Buenos Aires y con valijas doble fondo, intentó pasar droga

Una mujer de nacionalidad boliviana fue detenida con droga oculta en sus valijas con doble fondo. La muejr circulaba a bordo de un tour de compras, el cual había partido desde la ciudad de Orán y tenía como destino final Liniers, Buenos Aires.

Según resportó Gendarmería, Sección Monte Quemdado, dependiente del Escudrón 59 "Santiago del Estero, el micro arribó al puesto de control ubicado sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde los oficiales realizaron el control físico - documentológico del ómnibus y los pasajeros, junto con la can detector de narcóticos “Jasi".

El guía de la perra al efectuar el juego con el cual detectan la presencia de estupefacientes, observa cómo el animal interrumpe su recorrido para detenerse junto a dos valijas, que pertenecían a una ciudadana de nacionalidad Boliviana.

Los uniformados al profundizaron el control, constataron que el equipaje ocultaba un doble fondo, con 5 paquetes de cocaína, alcanzando un peso total de 8 kilos con 480 gramos.

El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el hecho y dispuso la detención de la ciudadana involucrada.