Orán: Dos personas acusadas de intentar ingresar estupefacientes a una comisaría

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 19 años como autor del delito de tentativa de suministro de estupefacientes doblemente agravado por ser realizado en lugar de detención y por la participación de un menor, y a una mujer de 17 años, como autora del delito de tentativa de suministro de estupefacientes doblemente agravado por ser realizado en lugar de detención.

Durante la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por la defensa oficial y el acusado prestó declaración, mientras que la menor se abstuvo de hacerlo. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga la detención del mayor de edad.

El hecho ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando los acusados se presentaron en la Comisaría 1 de esa ciudad, para entregar suministros a un detenido en una causa por tenencia de estupefacientes.

Durante la requisa, personal policial detectó que un envase de pasta dental se encontraba adulterado y al revisarlo, encontraron dos envoltorios con sustancia vegetal disecada, que se pudo verificar que se trataba de marihuana.