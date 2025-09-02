Russo se realiza estudios tras ser diagnosticado con una infección urinaria

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo se realiza estudios en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de un chequeo de rutina en el que se le diagnosticó una infección urinaria.

Según indicaron en el canal TyC Sports, el DT de 69 años se había sometido a estudios la semana pasada para descartar problemas, pero al notarlo “visiblemente cansado” en los últimos días optaron por repetir los análisis que lleva a cabo durante este martes para clarificar su situación médica actual.

Desde la institución de la Ribera y el círculo íntimo de Miguel fueron siempre muy herméticos respecto a su estado de salud. Hay que recordar que tomó las riendas del plantel profesional azul y oro a mediados de año, justo antes de afrontar el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Russo afrontó una batalla contra el cáncer de próstata que comenzó en 2017, mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios. A pesar de iniciar un tratamiento, decidió no alejarse de sus obligaciones como DT y llevó al equipo a ganar el Torneo Finalización en 2017, convirtiéndose en una figura de inspiración y resistencia.

Si bien se mencionó que estuvo inactivo en algunos entrenamientos con el plantel profesional, algo que había ocurrido durante su último mandato en el Ciclón, el entrenador de 69 años no faltó al banco de suplentes a ninguno de los compromisos que tuvo el primer equipo de Boca en lo que va de su tercer ciclo (Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura). Lleva 11 cotejos dirigidos, con las últimas tres victorias en fila que levantaron la moral de su conjunto y acomodaron al Xeneize en su Zona y la Tabla Anual.