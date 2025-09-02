Cristina Kirchner le dedicó otro demoledor tuit Javier Milei: "¡La vas a chocar mal!"

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la filtración de audios, y la reciente crisis del dólar que afecta al Gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó este martes un contundente tuit contra el presidente Javier Milei, en donde le avisó que la "está chocando mal".

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!", señaló la exmandataria en el inicio de una extensa publicación.

Cristina hizo principal hincapié en las recientes medidas del Banco Central para intentar frenar la suba del dólar, que ya toca la banda. "Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen 'fuga de capitales'), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…", lamentó.

"Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…", ironizó la exmandataria.

En el marco del repaso de la actualidad económica, la expresidenta, señaló: "Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo".

Del mismo modo, Cristina apuntó que "así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES", y añadió: "Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!".

"Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…", concluyó la expresidenta.

De todos modos, la titular del PJ también le dedicó dos posdatas, algo que suelen celebrar sus militantes:

"P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy"