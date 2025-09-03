Con una inversión millonaria, renovarán y potenciarán el dique Las Lomitas de Quijano

Importante fue el anuncio hecho por el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, quien anticipó una inversión de $200 millones destinada a renovar completamente el dique Las Lomitas para posicionarlo como un nuevo destino turístico este verano, con la construcción de un camping, nuevos baños, una confitería, más iluminación y una mayor seguridad, además de la creación de espacios recreativos y para eventos.

El proyecto de renovación busca transformar el lugar en un punto de atracción turística y una fuente de empleo para la comunidad. "Queremos que sea un punto de atracción y una posibilidad de trabajo para nuestros vecinos, que tenga la infraestructura necesaria para el desarrollo turístico y para actividades deportivas, el objetivo es cambiarle la cara al Dique Las Lomitas en este verano", afirmó el intendente Yonar.

Entre las principales obras se encuentra la reconstrucción y el equipamiento del área de camping. Según Yonar, se trabajará en un "proyecto muy lindo e importante con esta inversión, con el equipamiento, distribución y un armado de un camping”. La idea es renovar la zona de asadores y construir nuevos baños de calidad, además de incorporar un espacio dedicado a la recreación.

Otro de los puntos clave del proyecto es la mejora de la infraestructura básica. "Queremos que tenga mejor iluminación, seguridad y la infraestructura básica que pueda tener para generar un punto de atracción y posibilidades de trabajo para nuestros gastronómicos, para nuestros emprendedores, de distracción deportiva en el espejo de agua", detalló al medio La Llave del Portal.

El intendente también adelantó que se realizarán trabajos para mejorar el camino y el paredón del dique. Todo esto, con una estética sencilla pero de calidad, que permita al municipio contar con un espacio de desarrollo y atracción turística. "Queremos visualizar este proyecto para disponer los recursos y comenzar una obra que cambie la cara al dique, algo sencillo pero con estética, que sea un espacio de desarrollo y atracción para el municipio, tenerlo disponible para el verano que viene", aseguró para finalizar.

El plan incluye iluminar el perfilado del dique y llevar energía eléctrica a un playón, para que allí se puedan realizar eventos.