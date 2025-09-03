Volvieron las clásicas papas con queso y empanadas: Mirá dónde

Sociedad03/09/2025
papas con queso

El local de las papas con queso y empanadas “Mamita”, reabrió sus puertas, ahora con nueva ubicación tras ser expulsados de la Av Belgrano y la vía por falta de cumplimiento de normas e higiene.. 

Tras ser corridos de Belgrano y Siria, abrieron nuevamente el local en otra ubicación, en Ibazeta y España, donde esperamos cumplan mínimamente con las normas de Bromatología, Higiene y paguen por el uso del espacio.

mercadoentubarrio"El Mercado en tu Barrio" llega mañana a Santa Lucía

El local que atiende de 8 de la mañana a 15 hs. ofrece papas con queso preparadas por Alcira, quien cual manos de madre le da un toque especial a su comida. 

local papas con queso y empanadas

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día