Volvieron las clásicas papas con queso y empanadas: Mirá dónde

El local de las papas con queso y empanadas “Mamita”, reabrió sus puertas, ahora con nueva ubicación tras ser expulsados de la Av Belgrano y la vía por falta de cumplimiento de normas e higiene..

Tras ser corridos de Belgrano y Siria, abrieron nuevamente el local en otra ubicación, en Ibazeta y España, donde esperamos cumplan mínimamente con las normas de Bromatología, Higiene y paguen por el uso del espacio.





El local que atiende de 8 de la mañana a 15 hs. ofrece papas con queso preparadas por Alcira, quien cual manos de madre le da un toque especial a su comida.