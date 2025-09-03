¡Sí, quiero! Salta catapulta su oferta y busca posicionarse como “destino de bodas”

Salta busca seguir creciendo y consolidándose como un referente turístico, y ahora apunta a un segmento en auge: el de las bodas de destino. Esto se pudo ver en el marco del 2º Encuentro Nacional de Bodas Destino Argentina que se realizó en la provincia, con el objetivo de promover y posicionar al país como el lugar ideal para celebrar enlaces matrimoniales, con Salta como un anfitrión estratégico.

El encuentro, que comenzó con un acto inaugural en el Hotel Sheraton, reunió a más de 120 organizadores de bodas, destinos sede y proveedores de Argentina y del extranjero. Este evento, organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Bureau de Convenciones de Salta, con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes provincial, busca generar nuevas oportunidades para la economía local.

La ministra de Turismo y Deportes de la provincia, Manuela Arancibia, destacó la importancia de este encuentro. “Para Salta es un orgullo ser anfitriona de un encuentro que abre nuevas oportunidades en el turismo. Las bodas destino representan un segmento en crecimiento, capaz de diversificar la oferta provincial y de generar un impacto positivo en nuestra economía y en la promoción de la Argentina como país anfitrión de experiencias únicas”, expresó.

Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, subrayó el papel del turismo como motor de crecimiento. “El turismo es una de las principales capacidades productivas de nuestra provincia y, al mismo tiempo, una herramienta estratégica para el desarrollo. Este tipo de encuentros nos permiten potenciar el trabajo articulado entre sectores, diversificar la economía y proyectar a Salta al mundo con propuestas innovadoras”, señaló.

El evento también busca fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Patricio Barbarán, presidente del Salta Convention Bureau, aseguró que "la capacitación y la planificación estratégica son claves para seguir posicionando a Salta en el mapa internacional de bodas de destino. La articulación entre el sector público y privado es lo que hace posible generar estas oportunidades que fortalecen al turismo y a toda la cadena de valor vinculada”.

La agenda del encuentro incluyó diversas actividades, con disertaciones y un recorrido por las calles históricas de la capital salteña. Además, los participantes visitaron el pintoresco pueblo de Cafayate, recorriendo los impresionantes paisajes de los Valles Calchaquíes y conociendo lugares emblemáticos para bodas de destino como Altalaluna, Patios de Cafayate, Bodega Piatelli y House of Jasmines.