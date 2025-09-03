Alquilaron un automóvil en Rosario de Lerma, no lo devolvieron y apareció en Cipolletti

Todo comenzó en Rosario de Lerma donde una mujer alquiló el vehículo a un conocido el pasado 1 de febrero. El hombre era conocido, le alquiló el auto por dos días a cambio del pago y deposito, pero se cumplió el plazo y no apareció.

El hombre adujo que le había prestado el automóvil a un tercero, quien no se lo había devuelto. La dueña el automóvil intentó localizar al responsable en distintos domicilios, pero constató que varios de ellos eran inexistentes o presentaban irregularidades.

La mujer radicó denuncia por el automóvil y tras las investigaciones correspondientes, se solicitaron y ejecutaron órdenes de allanamiento en propiedades relacionadas con el sospechoso.

Durante un control de rutina realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, se recuperó el vehículo. El automóvil circulaba con una patente apócrifa y documentación irregular, lo que llamó la atención del personal policial.

Tras un seguimiento controlado, se constató que la cédula de identificación no cumplía con las medidas de seguridad y que los números de motor y chasis no coincidían con el dominio exhibido, confirmando que la patente original estaba vinculada a una causa judicial por robo.