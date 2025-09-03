La Municipalidad pintará la fachada del Cabildo de Salta

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Contrataciones, adjudicó a la Cooperativa de Trabajo General José de San Martín Ltda. la obra de restauración y pintura de la fachada del Cabildo.

El monto total de la obra asciende a $24.608.926,84, con un plazo de ejecución de 30 días corridos.

La resolución N° 231/2025 declara admisibles las ofertas presentadas por tres cooperativas sociales inscriptas en el registro correspondiente, y finalmente adjudica el proyecto a la Cooperativa General José de San Martín, tras el análisis de precios, antecedentes y capacidad técnica.

Con esta decisión se trabaja en el mantenimiento y recupero del patrimonio histórico de la ciudad en uno de los puntos más importantes para el turismo.