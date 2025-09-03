La Silleta: Encontraron un cuerpo en medio de los cerros

Según publicó La Llave del Portal, este miércoles pasado el mediodía se encontró un cuerpo en la zona del Cerro El Zapallar, en La Silleta.

Según transcendió el cuerpo estaría en avanzado estado de descomposición y el personal de las fuerzas de seguridad, se trasladó al lugar para realizar el retiro del cuerpo y conocer las causas del deceso.

Aparentemente, sería el cuerpo de un puestero que se encontraba desaparecido hace un tiempo, publicó el portal. Hasta el momento, esto no ha sido confirmado.