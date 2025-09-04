De Tartagal al mundo: Franco Galeano fue seleccionado para una beca en Inglaterra sobre IA

Franco Galeano, expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal, fue distinguido con la prestigiosa beca Chevening, una de las más competitivas del mundo, con una aceptación inferior al 1 %, tras postularse entre más de 90.000 personas de todo el mundo según informó FMAries.

En unas pocas semanas, comenzará una Maestría en Applied Social Data Science en la London School of Economics (LSE), con una beca completa del 100%. Galeano señaló que busca profundizar sus conocimientos en Inteligencia Artificial y luego trasladar ese conocimiento a la Argentina, contribuyendo al progreso del país a partir de su experiencia internacional.

“Me llena de orgullo y emoción poder decir que este logro nace en Tartagal, bien desde el norte argentino, demostrando que los grandes sueños también se pueden alcanzar desde el interior”, expresó el empresario en sus redes sociales. Además, agradeció el apoyo de su familia, docentes y amigos, quienes lo acompañaron en este camino.

La LSE, reconocida globalmente por su excelencia en economía, ciencias sociales y políticas públicas, ha formado a 20 premios Nobel y 24 jefes de Estado situándose como un referente internacional en la formación de líderes.

El mensaje de Galeano concluyó con una carga inspiradora: “No importa dónde estemos hoy: con paso firme siempre se llega lejos