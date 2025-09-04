Distintas estaciones, distintos precios: Cuánto cuesta cargar combustible en Salta

Si bien el noveno mes del año acaba de dar sus primeros andares, los salteños ya sintieron en las primeras horas de septiembre otro golpe al ya vapuleado bolsillo, pues se registró otro aumento más en los precios de los combustibles, en las distintas estaciones de servicio.

Sin embargo, los costos para cargar la nafta que permita desplazarse a cumplir las diligencias diarias sufre vaivenes constantes, a raíz de la liberación del mercado para que éste fije sus precios, en sus diferentes marcas y empresas. Entonces, ¿cuánto cuesta cargar?

La respuesta es que depende, por dónde se ande y en qué tipo de refinería se opte, pues los valores en las pizarras varían, algunos más baratos, otros más costosos. Es así que, mientras en la zona oeste la nafta súper bajó unos pesos, no pasó lo mismo en la zona norte, con actualizaciones que se sintieron en las billeteras.

¿Cuáles son los precios? El móvil de Multivisión Federal hizo un relevamiento en las estaciones de servicio de la zona de la termina donde, dependiendo la firma, había una diferencia leve y a la vez significativa de los valores para cargar combustible.

Es el caso de la refinera Shell, donde la nafta súper cotiza a este jueves a $1551 el litro, mientras que en su variante V-Power, el precio era de $1807, subiendo a $1823 en su formato Diesel y, el tipo de la Evolux, se vende a $1583 el litro.

Sin embargo, a unos pasos al lado, en la refinera estatal YPF se encontraban los combustibles a unos pesos más bajos, pues el litro de nafta súper estaba a $1441, la Infinia a $1670, la Infinia-Diesel se consigue a $1673, mientras que para la Diesel 500, ésta tiene un valor de $1486.