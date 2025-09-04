Anticipándose al mosquito, Metán se alista para combatir al dengue

Ante el inminente aumento de las temperaturas y la llegada de la temporada estival, en la ciudad de Metán han puesto en marcha un plan de concientización para prevenir el dengue, con el objetivo de reforzar los controles y las acciones de prevención en los domicilios, un trabajo clave para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y futuros brotes.

La Dirección de Salud y Zoonosis del municipio ha intensificado sus actividades para alertar a la comunidad sobre la importancia de la prevención. En ese marco, se realizaron acciones de concientización en el Paseo "La Estación", donde se brindó información a los vecinos sobre cómo mantener sus hogares libres de criaderos.

Carlos Camino, responsable del área, explicó que la iniciativa surgió tras el Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue. "Veníamos de la semana en que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Contra el Dengue y decidimos tomar la iniciativa de concientizar a la comunidad, enseñando cómo debe proceder en cada domicilio”, señaló en declaraciones que replicó el medio Expresión del Sur.

Según el funcionario, el trabajo de los agentes socioambientales es fundamental, ya que son ellos quienes mantienen un contacto directo con los vecinos. Sin embargo, reconoció que a veces se encuentran con obstáculos: "a veces no nos permiten ingresar a los domicilios, lo que dificulta el trabajo, sobre todo al iniciar la temporada estival, que se presenta compleja tras un brote anterior que la provincia declaró emergencia”.

Camino también se refirió a la situación en Metán durante el año pasado, indicando que se logró controlar la situación con pocos casos. No obstante, advirtió que se detectaron piletas y pozos ciegos en mal estado que podrían convertirse en focos de riesgo. "Estamos trabajando sobre esos focos de riesgo para llegar a la temporada de la mejor manera posible”, afirmó.

Durante la jornada en el Paseo de la Estación, los vecinos recibieron información sobre el descacharrado semanal, el mantenimiento de piletas y los cuidados generales que deben tener en sus domicilios. Camino destacó la buena respuesta de la comunidad, que se mostró interesada en el trabajo de prevención. “La gente se interesa, quiere saber cómo trabajamos. Mostramos nuestro registro diario y aconsejamos sobre lo que deben mantener o retirar”, comentó.

Para finalizar, el funcionario confirmó que los stands informativos rotarán por distintos puntos de la ciudad “en la medida que el tiempo lo permita, para que la gente tome conciencia y colabore con la prevención”, lo que demuestra el compromiso de las autoridades por mantener a la comunidad informada y protegida.