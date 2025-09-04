Reclamo del sector de discapacidad: "Pongansé en nuestros zapatos, la estamos pasando mal"

Fue este mañana cuando transportistas, familiares y personal que vive de la atención a personas, comenzaron a reunirse frente a la Legislatura, para seguir la sesión de la Ley Nacional de Discapacidad, atentos a si el Senado del Congreso daba el rechazo final al veto sobre la mencionada ley de emergencia para el sector.

En la previa, Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta, se refirió a esta vigilia como a las complicaciones que siguen atravesando, afirmando que “estamos con una incertidumbre tremenda”, según expresó por la pantalla de Multivisión Federal.

Sobre la sesión en el Congreso, Anachuri señaló que esperan que los legisladores “ayuden al sector de la discapacidad, a los discapacitados y prestadores también, porque estamos en una situación crítica, por algo que se dio esta ley”, resaltó.

Ya sobre el contenido de la normativa que, esperan, se pueda rechazar el veto también en la Cámara Alta, el prestador rescató que “va a readecuar los aranceles del nomenclador nacional, que da el valor a las prestaciones de cada profesional y centro terapéutico, pensiones, cumpliendo ya un año sin aumentos en el sector, sin un 1%, no tuvimos nada”.

Por último, Anachuri se animó a dar un mensaje a los miembros del parlamento argentino: “Necesitamos que se pongan la mano en el corazón, que se pongan en el zapato de la persona con discapacidad y sus familias, están mal con sus pensiones, por el cese de prestaciones, porque no les autorizan las terapias… pongansé en los zapatos, la estamos pasando mal, la estamos sufriendo”, concluyó.