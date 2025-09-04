Conocé a la salteña que busca representar a Argentina en la NASA

Desde pequeña, Sol Arianne Amelia Peñalba mostró una curiosidad inusual por el espacio y la tecnología. Hoy, con apenas 18 años, su pasión la llevó a desarrollar un nanosatélite para la detección de minerales, petróleo y monitoreo atmosférico, un proyecto que la acerca a cumplir su gran sueño: trabajar con la NASA.

“Todo comenzó con un proyecto en la escuela, pero desde ahí fui buscando oportunidades para aprender y avanzar en lo que me apasiona”, contó Sol en diálogo con El Tribuno. Su camino arrancó con la idea de construir un satélite escolar, que terminó transformándose en un telescopio. Esa iniciativa fue la semilla que luego presentó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que la llevó a un congreso de satélites pequeños.

En 2024 recibió la confirmación de su selección en el programa IAS de AXA Space, impulsado por la NASA, que ofrece a jóvenes la posibilidad de aprender astronomía, participar en simulaciones y vivir caminatas virtuales por el espacio. “Fue un orgullo enorme recibir la confirmación. Ver un congratulations en mi correo fue un momento inolvidable”, recordó.

Sin embargo, el alto costo de la matrícula y la falta de apoyo económico le impidieron concretar su participación este año: debía afrontar 500 dólares de inscripción y otros 4.000 para gastos generales. “Hasta la semana pasada intenté cubrir el costo y gestionar la visa, pero no fue posible. El próximo año será mi oportunidad de vivir esta experiencia completa”, explicó con optimismo.

Su motivación se fortaleció tras participar en un campamento espacial en Córdoba, donde conoció a Pablo Ordóñez, integrante de la empresa de Elon Musk y responsable del lanzamiento del satélite SOCOM-1B. Esa experiencia reforzó su deseo de inspirar a otros jóvenes: “Me motiva motivar a otros. Todo es posible si confían en sus sueños y en Dios”.

Actualmente, Sol estudia ingeniería informática y proyecta realizar una maestría en ingeniería aeroespacial. Entre sus metas se encuentran viajar en aeronaves espaciales, explorar otros planetas y traer a Salta la ciencia y el conocimiento aprendidos en la NASA. “Sería un orgullo representar a mi familia, mi provincia y a la Argentina en un ámbito internacional. Quiero mostrar que los jóvenes de Salta pueden soñar en grande”, afirmó.

Con un futuro prometedor y la mirada puesta en el espacio, Sol dejó un mensaje a sus pares:

“El límite lo ponen ustedes. Atrévanse a seguir sus sueños, confíen en Dios y nunca dejen de aprender”