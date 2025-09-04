Con Contín de regreso, Gimnasia y Tiro va por todo ante All Boys

Gimnasia y Tiro afrontará un duelo clave este viernes desde las 20:30, cuando visite a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por una nueva fecha del campeonato.

El Albo salteño buscará sumar de a tres para consolidarse en la zona de reducido y encaminar su clasificación a la próxima instancia.

La gran novedad en el equipo será el regreso del delantero Nicolás Contín, quien vuelve a estar disponible tras varias fechas de ausencia y ocupará el lugar de Renzo Reynaga. Este último quedó al margen por un proceso de recuperación debido a episodios de ansiedad y estará fuera, al menos, una semana.

En la defensa, el técnico ratificó la dupla central integrada por Matías Birge y Adolfo Tallura, ya que Gabriel Díaz y Manuel Guanini aún deben cumplir una fecha más de suspensión por acumulación de amarillas.

El plantel viaja esta tarde vía aérea rumbo a Buenos Aires para encarar un tramo decisivo del certamen, que tendrá al Albo disputando las últimas cinco fechas con la ilusión intacta de seguir en carrera.