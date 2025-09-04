Con Contín de regreso, Gimnasia y Tiro va por todo ante All Boys

Deportes04/09/2025
CONTIN1

Gimnasia y Tiro afrontará un duelo clave este viernes desde las 20:30, cuando visite a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por una nueva fecha del campeonato.

El Albo salteño buscará sumar de a tres para consolidarse en la zona de reducido y encaminar su clasificación a la próxima instancia.

La gran novedad en el equipo será el regreso del delantero Nicolás Contín, quien vuelve a estar disponible tras varias fechas de ausencia y ocupará el lugar de Renzo Reynaga. Este último quedó al margen por un proceso de recuperación debido a episodios de ansiedad y estará fuera, al menos, una semana.

En la defensa, el técnico ratificó la dupla central integrada por Matías Birge y Adolfo Tallura, ya que Gabriel Díaz y Manuel Guanini aún deben cumplir una fecha más de suspensión por acumulación de amarillas.

El plantel viaja esta tarde vía aérea rumbo a Buenos Aires para encarar un tramo decisivo del certamen, que tendrá al Albo disputando las últimas cinco fechas con la ilusión intacta de seguir en carrera.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día