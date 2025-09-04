Auto estafa: Una automotriz nunca entregó un auto, ¿qué resolvió la justicia?Justicia04/09/2025
Una automotriz fue condenada a pagar el valor real de un auto que nunca entregó a una clienta. La empresa había abonado un monto menor, alegando que el modelo que la mujer había comprado ya no se producía.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la decisión de primera instancia, que fijó el valor del vehículo en 31.945.000 pesos, basado en los precios oficiales de la marca.
Las juezas María Inés Casey y María Silvina Domínguez consideraron que la automotriz no pudo demostrar que el pago realizado fuera el correcto y que su error motivó la impugnación de la clienta.
Con esta resolución, la empresa deberá pagar la diferencia para cubrir el valor real del auto.
Te puede interesar
Lo más visto