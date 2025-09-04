Auto estafa: Una automotriz nunca entregó un auto, ¿qué resolvió la justicia?

Una automotriz fue condenada a pagar el valor real de un auto que nunca entregó a una clienta. La empresa había abonado un monto menor, alegando que el modelo que la mujer había comprado ya no se producía.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la decisión de primera instancia, que fijó el valor del vehículo en 31.945.000 pesos, basado en los precios oficiales de la marca.

Las juezas María Inés Casey y María Silvina Domínguez consideraron que la automotriz no pudo demostrar que el pago realizado fuera el correcto y que su error motivó la impugnación de la clienta.

Con esta resolución, la empresa deberá pagar la diferencia para cubrir el valor real del auto.