Eugenia Quevedo emocionó al cantar el himno en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo un momento inolvidable gracias a Eugenia Quevedo. La cantante cordobesa fue elegida para entonar el himno nacional y su interpretación dejó a todos los presentes conmovidos.

Con su fuerza y personalidad característica, Euge logró transmitir emoción y orgullo en cada estrofa, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche en el Estadio Monumental.

Este momento marcó un nuevo hito en la carrera de Eugenia Quevedo, que sigue sumando experiencias destacadas y dejando su sello en los escenarios más importantes del país.

Dos grupos de la provincia se hicieron presentes para poner ritmo a la fiesta: Q’Lokura (tocó en la previa) y La Banda de Carlitos con Eugenia Quevedo (también le dieron ritmo a la previa), elegidos por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Además, el relator Matías Barzola aportó su voz como conductor del estadio.