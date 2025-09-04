El jefe de los trolls de Javier Milei, "El Gordo Dan", publicó un brutal tuit contra Luis Juez y su hija con parálisis cerebral

Daniel Parisini, un propagandista del Gobierno más conocido como “El Gordo Dan”, atacó esta jueves por la noche al senador nacional del Pro, Luis Juez, por votar en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad.

En un posteo en X, Parisini hizo un repudiable comentario sobre Milagros, la hija del legislador cordobés y quien tiene parálisis cerebral. “Luis Juez le... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, escribió.

Y acusó: “No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

La publicación del “Gordo Dan” se ganó el repudio del exjefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, quien le reprochó: “Es vergonzoso que en las cúspides del gobierno haya gente capaz de estas cosas. Dan asco”.

“Lo repito una y mil veces: cuiden al Presidente, porque está en juego el futuro del país. Le pido que se sume al repudio. Una falta de respeto total”, sentenció presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo.

Durante el debate en el recinto, Juez no habló hasta antes de finalizados los discursos. Se limitó a pedir únicamente una interrupción de solo 30 segundos previo a que se votara el rechazo o la convalidación del veto.

“Antes de que esa pantalla se pinte de verde, quiero, con el corazón, agradecerle a todos. Sin distinción de bancada, de pensamiento y de ideología. Quiero agradecerles en nombre de mi hija Milagros y mi señora”, dijo.

“Quiero agradecerles en nombre de las cientos de miles de criaturas e inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores y transportistas. En nombre de ellos y mío, muchas gracias”, sumó.

Y completó: “Me callé la boca porque no podría haberme expresado mejor de lo que hicieron otros senadores. La verdad que fue importante. Ellos se merecen esto que le han dado: visibilidad a un problema que se esconde”.

En el mes de julio pasado, cuando se aprobó la normativa en la Cámara alta -que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados-, Juez se quebró al mencionar a su hija: “Convivo hace 25 años con la discapacidad”.

Desde el principio de su exposición, el senador y aliado de Javier Milei, se mostró sensible y al borde las lágrimas. “Es un tema que me nubla las palabras y me pone mal. Nuestros hijos son invisibles”, señaló.

E insistió: “¿Cómo alguien podía pensar que yo, en este tema, podía mirar para el costado? Intento no perder mi consciencia. Esta ley viene a reparar. Una silla de ruedas vale como un auto usado”

Para el legislador del Pro, en la Argentina cargar con una discapacidad “es algo doloroso” y un tema de “altísima sensibilización”. “Nuestros hijos merecen ser mirados. El Estado tiene que hacerse responsable”, concluyó.

Vivir con una hija con parálisis cerebral

Tres años atrás, Juez contó a LN+ cómo se sintió al recibir el diagnóstico: “Fue devastador. Pensamos que era sorda. Después que era ciega. Nos dijeron que tenía hipoxia. Hoy sabemos que es parálisis cerebral”.

Al respecto, admitió que “lo primero que hacés cuando te enteras de algo así es echarle la culpa a todo el mundo” y acotó: “Te enojás con Dios. Cuando tenés un hijo distinto, cargás toda la vida con eso”. /La Nación