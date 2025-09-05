Se recupera la perrita abandonada: “Si Dios quiere va a salir adelante”

Podría haber sido un día más en el taller de Matías… hasta que la vida le puso frente a frente un milagro. Allí encontró a una perrita abandonada, cubierta de ropa sucia, deshidratada, desnutrida, con pulgas y con signos de una herida de vieja data en el cuello. Al principio, pensó que ya no estaba con vida.

“Fue un milagro de Dios haberla encontrado con vida”, recuerda Matías con la voz quebrada en Somos Salta. “Abrí el taller y la vi ahí… no sabía cómo estaba. La alcé, la llevé a mi casa, la bañé y la llevé al veterinario. Fue desesperante, pero había que hacer todo lo posible”.

Hoy, la perrita se encuentra en proceso de recuperación. Recibe suero, vitaminas y alimento balanceado especial para su edad. Poco a poco, su fuerza regresa. “Está mejorcita, levantando de a poco, ya come y se está adaptando. Con todas las dificultades que tuvo, hacemos todo para que se recupere”, aseguró.

El hombre, reconocido por su amor a los animales, no oculta su emoción. “Somos muy animaleros. Mucha gente me ha escrito queriendo adoptarla, pero nos encariñamos todos en la familia, hasta mis hijos. Seguramente se quedará aquí”.

Cada día incluye controles médicos, cuidados constantes y mucho cariño. La perrita, que estuvo al borde de la muerte, comienza a levantar la cabeza, comer con ayuda y dar signos de alegría. Matías sabe que la vida le dio una segunda oportunidad a este pequeño ser y está decidido a que la aproveche.

“Todavía está un poco deprimida, se acuesta mucho, pero si Dios quiere va a salir adelante. No está en riesgo su vida, y cada día vemos avances”, concluye Matías.