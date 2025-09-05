Con cuatro bajas, Juventud se juega la clasificación en Pergamino

Esta noche, desde las 20:30, el “Santo” visitará a Douglas Haig en la penúltima fecha del Nonagonal, con la ilusión intacta y la presión al máximo, a pesar de contar con cuatro bajas importantes.

Juventud buscará cerrar la fase con una victoria que rompa la racha negativa como visitante, lo mantenga en carrera y despierte el sueño de clasificar a la siguiente instancia.

De cara al partido en Pergamino, el técnico deberá rearmar el equipo ante cuatro ausencias obligadas: el capitán Martín Esparza quedó fuera por acumulación de amarillas; Mateo Mamani sufrió un golpe en el isquiotibial y no será de la partida; Andrés Berisovzky fue preservado por el cuerpo técnico para el último encuentro como local; y Facundo Cruz recibió licencia especial, ya que está próximo a convertirse en padre.

El encuentro de esta noche será decisivo para el destino del “Santo” en la zona campeonato. Una victoria lo mantendría con chances de clasificación en la última fecha, aunque dependerá de otros resultados. Por el contrario, una derrota lo condenaría a disputar la fase de reválida, alejándolo del sueño de avanzar.