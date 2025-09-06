Preparativos del Milagro 2025: Operativo de poda, limpieza e iluminación para la procesión

La Municipalidad de Salta inició un operativo de poda, limpieza e iluminación para garantizar seguridad y comodidad a los fieles durante la novena y la procesión del Milagro.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, explicó que “ya comenzamos con las tareas de poda en el parque San Martín y continuaremos por el recorrido de las imágenes; también en el parque 20 de Febrero donde se realizará la Renovación del Pacto de Fidelidad”.

El operativo incluye higiene urbana en calles céntricas, plazas y parques, y el refuerzo de iluminación en la rotonda del Peregrino y en las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. En la rotonda y la ciclovía este se instalaron 110 luces led y se colocaron columnas y postes para mejorar la visibilidad del recorrido.

Desde el municipio pidieron a peregrinos y vecinos que colaboren con la limpieza utilizando los cestos de basura durante toda la celebración.