Joven acuchillado llega al Hospital por sus propios medios y no pudieron salvarlo

La ciudad de Orán se vio sacudida este viernes por la tarde por un violento episodio que terminó en tragedia, según trascendió por redes sociales. Un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser apuñalado en inmediaciones de la plaza Santa Marta, en el marco de una pelea con otro menor.

De acuerdo a los primeros informes, alrededor de las 18:10 el joven ingresó por sus propios medios al hospital local con dos heridas profundas en la zona de la espalda. Pese a los esfuerzos médicos, falleció antes de llegar al quirófano debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor, de 15 años, también sufrió un corte en una mano y fue asistido en el mismo centro de salud, donde quedó detenido. En su declaración, aseguró que actuó en defensa propia al ser víctima de un intento de robo de celular.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la pelea entre ambos menores a la salida del colegio Bachiller, aunque las imágenes no permiten determinar quién extrajo el arma blanca utilizada en el hecho. Según lo que pudo observarse, la víctima aguardaba en la plaza cuando se produjo el enfrentamiento con el otro adolescente que salía del establecimiento educativo.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad oranense, que lamenta la pérdida de un joven en circunstancias tan dolorosas y reclama medidas para prevenir hechos de violencia entre jóvenes.