De Orán a Córdoba: La historia detrás de la mejor empanada criolla

En apenas cinco años, Tomás Adad pasó de cocinar empanadas para sus amigos en un departamento de Nueva Córdoba a consagrarse como el creador de la mejor empanada criolla de la provincia. Su local, Gustito a Salta, fue distinguido en la Semana de las Ollas y las Empanadas 2025, un reconocimiento que ratifica el crecimiento de este joven de 28 años oriundo de Orán.

Adad llegó a Córdoba en 2016 con la idea de estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional, pero al avanzar en la carrera comprendió que su futuro estaba en otra parte. Apostó entonces a la gastronomía, una pasión heredada de su padre Juan Carlos “Pimpo”, quien le transmitió recetas familiares que más tarde perfeccionó junto a uno de sus diez hermanos.

(Foto de Vía País)

De las primeras docenas en casa al local propio

El proyecto comenzó en 2020, cuando Tomás empezó a preparar empanadas en su departamento para un círculo reducido de amigos. El boca en boca y los grupos de WhatsApp hicieron el resto: llegó a elaborar hasta 30 docenas diarias, lo que lo llevó a buscar un espacio más amplio para sostener la producción.

Ese salto se concretó en 2023, con la apertura de Gustito a Salta en Laprida 212, barrio Güemes. Allí, un equipo de 12 personas trabaja a la vista del público, elaborando todo en el día con ingredientes frescos. Además de la clásica de carne cortada a cuchillo, el menú incluye variedades de pollo, jamón y queso, queso de cabra, y espinaca con queso azul, siempre acompañadas por la infaltable llajua picante. La masa casera, de tono anaranjado, se convirtió en un sello de identidad de la marca.

(Foto de Vía País)

El triunfo en el torneo cordobés

La convocatoria de Circuito Gastronómico para la competencia provincial lo puso frente a referentes de la cocina local. Su participación debut fue decisiva: cuando el certamen parecía definido, la empanada de Gustito a Salta dio vuelta el resultado y se quedó con el primer puesto.

“Me imaginaba trabajando en una cocina, pero nunca haciendo empanadas. Por suerte salió bien”, resumió el joven cocinero, que ahora proyecta abrir un restaurante dedicado a los platos típicos de la gastronomía argentina.