¡Impecable! La brillante maniobra defensiva de Franco Colapinto: Mirá lo que pasó con Hadjar

Deportes07/09/2025
Franco Colapinto

Un intento de sobrepaso en las primeras vueltas del Gran Premio de Italia obligó a Franco Colapinto a realizar una gran defensa ante el ataque de Isack Hadjar. El piloto de Racing Bulls intentó superar al argentino pero terminó saliendo de pista ante la gran maniobra defensiva de Colapinto.

Mirá la gran defensa de Franco Colapinto

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día