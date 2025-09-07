¡Impecable! La brillante maniobra defensiva de Franco Colapinto: Mirá lo que pasó con Hadjar

¡Impecable! La brillante maniobra defensiva de Franco Colapinto: Mirá lo que pasó con HadjarDeportes07/09/2025
Un intento de sobrepaso en las primeras vueltas del Gran Premio de Italia obligó a Franco Colapinto a realizar una gran defensa ante el ataque de Isack Hadjar. El piloto de Racing Bulls intentó superar al argentino pero terminó saliendo de pista ante la gran maniobra defensiva de Colapinto.
Mirá la gran defensa de Franco Colapinto
Hadjar quiso pasar a Colapinto, pero no pudo y tuvo que ir por afuera de la pista. ¡El duelo en el fondo!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025
📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/h437rnnNru
Te puede interesar
Un empate que sirve de pocoDeportes05/09/2025
Lo más visto