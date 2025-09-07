Elecciones en Buenos Aires: Ya votó la mayoría de los candidatos y crece la participación electoral

En una mañana fría en Buenos Aires, desde las 8 de este domingo, en la Provincia comenzaron las elecciones para la renovación en la Legislatura. En este caso, en un contexto de escándalos, la provincia renovará dos cámaras, el Senado y Diputados, junto a la cámara del concejo deliberante y los consejos escolares de cada municipio.

Las votaciones se realizan este domingo 7 de septiembre de forma desdoblada, donde se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplencias en el Senado, y 46 titulares y 28 suplentes en Diputados. Además, las comunas votarán concejales y consejeros escolares.

Votó la diputada Marcela Pagano

La diputada que llegó al Congreso de la Nación de la mano con La Libertad Avanza y luego se alineó en la oposición emitió su voto en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, por la Primera Sección Electoral.

Al salir del cuarto oscuro, se manifestó "ante todo en defensa de la libertad de expresión". También se solidarizó con periodistas que denunciaron agravios por parte de la diputada Lilia Lemoine, con quien Pagano tuvo distintos encontronazos en el recinto legislativo.