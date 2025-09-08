Milei convocó al Gabinete tras la dura derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El presidente Javier Milei convocó a su Gabinete este lunes en la Casa Rosada tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

Según fuentes oficiales, el objetivo de los cónclaves es revisar la estrategia de campaña de cara a las legislativas nacionales de octubre.

El mandatario reconoció el revés electoral desde el búnker en La Plata y admitió errores: “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, aunque aseguró que no se modificarán el rumbo económico ni las políticas de gestión del Gobierno.

En Buenos Aires, el peronismo obtuvo un triunfo aplastante, con más del 47% de los votos, manteniendo todas las bancas en juego y sumando nuevos escaños, mientras La Libertad Avanza quedó a más de 13 puntos de distancia, en un resultado que representa un duro golpe político para la gestión nacional.

Acompañaron a Milei en La Plata el vocero Manuel Adorni, los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político Sebastián Pareja.

El Presidente destacó que “el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, haciendo hincapié en la política de equilibrio fiscal, desregulación y lucha contra la inseguridad. También sostuvo que la derrota bonaerense servirá como “piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre” y anunció que acelerará las reformas impulsadas por su Gobierno.

El traspié electoral reavivó las tensiones dentro del Gabinete, especialmente entre los principales asesores y ministros del denominado “triángulo de hierro”. La concentración de la campaña en la figura del Presidente resultó en un desempeño mucho más adverso de lo previsto.

En la provincia, Karina Milei delegó la campaña en Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, mientras Santiago Caputo quedó desplazado de la organización, lo que profundizó las fracturas internas. Filtraciones de audios vinculando a la secretaria de Presidencia acentuaron las disputas.

La derrota bonaerense expuso al clan Menem y a Karina Milei como responsables de los resultados, mientras Caputo emergió como arquitecto de la estrategia discursiva, aunque fue criticado por no movilizar las tropas digitales. La nueva distribución de fuerzas en el búnker mostró a Milei junto a su hermana, Caputo, Pareja y Menem en los extremos, con un saludo frío entre Milei y Menem.

Frente a este escenario, la Casa Rosada ya planifica posibles cambios ministeriales y acuerdos con sectores opositores para garantizar la gobernabilidad, al tiempo que prepara la estrategia para las elecciones legislativas de octubre.