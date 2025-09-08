La Cruz Roja ya presta sus servicios por el Milagro: Mirá dónde está y hasta cuándo

Con el inicio de la Novena, la Cruz Roja instaló su carpa de atención en su icónica esquina de calle Mitre y España, pero la novedad es que este año tendrá un segundo puesto en la Feria del Milagro por pedido de la Municipalidad capitalina.

Las carpas estarán asistiendo de 9 a 21 hs. hasta el 15 de septiembre inclusive, siendo el día de la Procesión la atención hasta primeras horas de la jornada.

Claudia Gutiérrez, una de las encargadas, comentó a Multivisión que por pedido de la Municipalidad instalaron la segunda carpa en la Feria, esto a raíz de la gran concurrencia que habrá entre visitantes y feriantes y por ser uno de los lugares de mayor llegada de peregrinos.

Cuentan con 3 turnos de 20 alumnos cada uno acompañados por un instructor docente desde las 9 a las 21 hs., quienes de manera voluntaria prestan asistencia como el control de la presión arterial llevando adelante la acción preventiva o derivando a SAMEC en caso de ser necesario.

“A medida que van llegando las peregrinaciones las atenciones van variando, con curaciones de lesiones por ampollas, lavado de pies, masaje en pies a peregrinos” manifestó Gutiérrez.

Consultada por la cantidad de personas que concurren generalmente a la carpa, recordó que en años anteriores durante la Novena atendieron entre 150 y 300 personas por día, calculando entre 5.000 y 6.000 personas asistidas.