Después del incendio en 20 de Junio, familias buscan reconstruir sus vidas

A poco más de un mes del incendio en Ampliación 20 de Junio que dejó a varios vecinos sin el fruto de sus esfuerzos, hoy cuentan con una asistencia para levantar nuevamente su hogar, pero piden un terreno habitable donde hacerlo.

Una de las damnificadas comentó que tiene dos hijos de 8 y 10 años y que necesitan saber que va a ser de su futuro, ya que, si bien tienen los materiales, no cuentan con un lugar donde usarlos, mientras tanto pernoctan en el centro vecinal y durante el día se encuentran en el campamento con otros vecinos.

Otra vecina señaló a Multivisión, como lamentable la pérdida que sufrieron, pero agradeció a quienes los asisten hasta el momento, sumándose al pedido de un lugar donde poder construir con los materiales que les brindaron: “Este lugar dijeron que es inhabitable”.

Por otra parte, una de las presentes dijo que necesita contar con una casa de manera urgente porque tiene una hija con discapacidad: “No queremos de gratis si tenemos que pagar lo vamos a hacer a cuotas, pero necesitamos una solución habitacional urgente (…) por suerte yo tengo a mi mamá, el transporte lo pasa a buscar por ahí, no puedo acá” finalizó.