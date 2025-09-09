Atacó a palazos a un septuagenario y lo dejó hospitalizado

Un hombre de 46 años fue imputado por el delito de lesiones tras un violento episodio ocurrido el 5 de septiembre en un inquilinato del barrio Puesta del Sol, en Campo Quijano.

La víctima, de 70 años, fue atacada con un palo de madera de aproximadamente 1,5 metros mientras se encontraba en el lavadero contiguo a su habitación.

El altercado se produjo en el marco de conflictos previos entre ambos residentes del inmueble, y derivó en una pelea en el suelo. Según el certificado médico, la víctima sufrió golpes en la cabeza, espalda y costillas, lo que requirió su internación en el hospital local hasta el día siguiente.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, ordenó la incorporación de pruebas fotográficas, un croquis del lugar, testimonios y antecedentes del acusado para avanzar en la causa.

Además, Escalante solicitó al Juzgado de Garantías que se mantenga la detención del imputado mientras se desarrolla la investigación, asegurando el resguardo de la víctima y la integridad del proceso judicial.

El caso generó conmoción en la comunidad local por la violencia del ataque y por la vulnerabilidad de la víctima, un hombre de edad avanzada que ahora recibe asistencia médica y legal.