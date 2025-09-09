Con drones, controlan el contrabando desde el aire en el Bermejo

Con la implementación de drones, Gendarmería Nacional viene haciendo un fuerte trabajo sobre el río Bermejo, curso de agua utilizado para el contrabando, e incluso el paso de vehículos, como vimos en distintos momentos.

Recientemente fue noticia el descubrimiento de mercadería, hojas de coca y hasta cocaína, abandonadas por persona uq nadaron nuevamente hacia la orilla del país vecino dejando el cargamento.

En las últimas horas nuevamente Gendarmería Nacional, frustó dos cruces ilegales en el río Bermejo e incautaron droga y mercadería de contrabando.

De acuerdo a lo informado, mediante el uso de drones, los efectivos lograron detectar el movimiento sospechoso y rápidamente montaron un operativo que permitió interceptar la maniobra.

En este procedimiento se secuestraron 7 kilos de cocaína y más de 3 toneladas de mercadería de contrabando, que fueron puestas a disposición de la justicia federal, publicó UVC Canal 10.



