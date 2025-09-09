Metán: Condenan a tres detenidos por abusar sexualmente de otro dentro de la carcel

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra tres jóvenes acusados de un violento ataque ocurrido en marzo pasado dentro de una dependencia policial de la ciudad.

El principal acusado, de 22 años, fue condenado como autor de los delitos de lesiones graves y abuso sexual gravemente ultrajante, recibiendo una pena de 6 años de prisión efectiva. En tanto, los otros dos jóvenes, de 20 años, fueron condenados como partícipes secundarios a 4 años de prisión efectiva cada uno.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías 2 de Metán, Mario Dilascio, luego de que los acusados reconocieran su responsabilidad en el hecho y se alcanzara un acuerdo entre las partes en el marco de un juicio abreviado.

Además de las condenas, se dispuso que los tres hombres sean incorporados al Banco de Datos Genéticos, medida que permite reforzar el registro de quienes han cometido delitos de gravedad.

El caso se remonta a marzo pasado, cuando la víctima, que se encontraba detenida en una dependencia policial, fue atacada por los tres imputados mientras descansaba. Según la investigación, lo maniataron y, de forma violenta, vulneraron su integridad sexual con un palo, provocándole lesiones de consideración.