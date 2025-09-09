Milei canceló su viaje a España y se quedará para intensificar la gestión

El presidente Javier Milei no viajará a España para participar de un evento del partido de ultraderecha Vox. Se trata del festival Europa Viva, organizado en la ciudad de Madrid, y la invitación había provenía de parte de su líder Santiago Abascal. El evento se celebrará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

El Presidente ha asistido en otras oportunidades al país europeo para aparecer en eventos de Vox: iba a ser la segunda vez que Milei participara en este festival desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023 y su tercer viaje a España en lo que va del año.

“No estaba confirmado que viajara. Pero sí, no va a ir”, confirmaron desde el entorno presidencial a Infobae.

A pesar de esto, desde Vox han difundido un video en el que se observa a Milei y Abascal abrazándose, anticipando la presencia del mandatario argentino como uno de los principales atractivos del encuentro.

Milei sí tiene un viaje previsto para ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse en la última semana de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Pese a no comulgar ideológicamente con el organismo multilateral, el Presidente la concibe como una instancia fundamental para poder hablar ante jefes de Estados y líderes de empresas.