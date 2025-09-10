Destrozaron una gruta y robaron una imagen religiosa en Atocha

Destrozaron una gruta y robaron una imagen religiosa en AtochaPoliciales10/09/2025
Foto: Gentileza De Frente Salta
Desconocidos destrozaron una gruta y se llevaron una imagen religiosa, en Atocha, ubicada en el municipio de San Lorenzo.
“Desilusionada de mi barrio. Cada día peor: robos, atracos, pedradas, autos rotos, ventanas dañadas… hasta el santito se robaron de la gruta. A mis 56 años, me da miedo vivir en Atocha”, relató una vecina a Defrentesalta.
Los residentes reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad que protejan tanto la propiedad privada como los espacios comunitarios y de valor espiritual.
Por el momento, no se reportaron detenidos, y las autoridades locales trabajan en reforzar la vigilancia y analizar estrategias para prevenir futuros ataques a lugares de referencia barrial.
Te puede interesar
Lo más visto