Desde la Puna, Cargnello llamó a la unidad: “La dirigencia debe dejar de pelear”

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, transitando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

Para tal acontecimiento, miles de peregrinos están en camino desde los puntos más recónditos de Salta. Acompañándolos, monseñor Mario Cargnello llegó hasta la puna para caminar junto a los feligreses de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande y los distintos parajes, compartiendo momentos de emoción y de fe.

“La experiencia es muy fuerte, le decía a Dante (Bernacki), que yo sentí lo que él sintió la primera vez que vino”, manifestó en diálogo con Somos Salta, donde reconoció su emoción al ver las expresiones de fe de los caminantes y devotos.

“Hablando con amigos, uno pregunta ¿por qué vas? Me dicen ‘no sabe lo que es sentirse parte de la comunidad’, el comer con ellos, descansando con ellos… lo mío es chiquito, no puedo hablar como peregrino, pero lo sentí, me sentí parte de la gente”, comentó sus emociones.

Sobre el fenómeno de las peregrinaciones, el ánimo y el júbilo que se vive en los contingentes, el arzobispo de Salta aseveró que “esto es lo que necesita Argentina y el mundo, estamos peleando por el egoísmo de cuatro o cinco que mandan, inoculando en la gente la rivalidad, tirarnos la bronca… ¡pero la gente quiere esto, sentirse parte, abrazarse!”, exhortó.

Es aquí cuando se animó a declarar, como mensaje del Milagro, una consigna al sector político: “A la dirigencia, ¡dejensé de pelea por favor! ¿No ven que la gente necesita esto, unidad, estar juntos? ¿No ven que la gente es feliz estando juntos? ¡La gente quiere compartir, estar juntos, ir para adelante!”, finalizó.