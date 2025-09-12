Economía: "Hasta las elecciones no habrá grandes decisiones"

El economista Rolando Carrizo analizó el impacto político y económico de las próximas elecciones nacionales y aseguró que el futuro del plan económico del presidente Javier Milei depende del respaldo legislativo que obtenga su espacio político en el Congreso.

En Sin Vueltas, Carrizo explicó que, a diferencia de los últimos comicios provinciales, donde se eligieron concejales y diputados locales sin incidencia directa en la gestión nacional, la elección que se aproxima es decisiva porque “el gobierno implementó un plan económico que para tener estabilidad y éxito necesita leyes para llevar adelante reformas estructurales muy profundas”.

En ese sentido, detalló que durante los casi dos primeros años de gestión, Milei se enfocó en “ordenar las cuentas”, una tarea que comparó con el esfuerzo de una familia o empresa en crisis que debe ajustar gastos y acomodar ingresos. “Eso fue lo que se hizo: ordenar, lo cual permitió bajar la inflación. Ese es el logro, podríamos decir en términos generales. Pero de acá en más hay que avanzar en una serie de reformas”, indicó.

El economista subrayó que la segunda etapa del plan económico se supone que estará vinculada al empleo, la actividad industrial y el impulso a las empresas, además de una reforma previsional. “El sistema previsional es un gran hueco financiero que tiene el presupuesto nacional. Casi el 50% de lo que gasta el Estado es en jubilaciones. Si sumamos subsidios, pensiones y planes sociales, estamos rozando el 70% del presupuesto. La plata está ahí. El otro 30% apenas alcanza para sostener la operatoria del Estado”, advirtió.

En ese marco, Carrizo sostuvo que “es indispensable discutir en el Congreso una reforma previsional y también la forma de encarar la obra pública”, siguiendo experiencias de otros países. “El presidente Milei tiene una línea clara de política económica, pero para aplicarla necesita tener poder dentro del Congreso, tanto en Diputados como en Senadores. Por eso cada voto en esta elección le interesa mucho”, afirmó.

A la vez, anticipó que en los próximos dos meses, hasta la fecha electoral, no habrá grandes decisiones económicas: “Lo que vamos a ver es que sube el dólar, baja la tasa, sube la tasa, y el riesgo país se mantiene ahí. Los agentes económicos están a la expectativa de si el presidente podrá contar o no con ese apoyo político clave para avanzar con la segunda parte de su plan”.

Para finalizar, aseguró que “el resultado del 26 de octubre será determinante”. “Si Milei logra un buen apoyo en el Congreso, el 27 van a subir las acciones, se va a estabilizar el dólar y bajarán las tasas de interés” pero “si le va mal, volveremos a un escenario de inestabilidad”