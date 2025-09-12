El juicio por el femicidio de Nuri entró en cuarto intermedio y seguirá el martes

El juicio por el femicidio de Nahir Viazzi Klimasauskas, ocurrido el 19 de febrero de 2023 en Orán, pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo martes 16 a las 13.

Gustavo García Viarengo está acusado de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Ayer, se escucharon las declaraciones de varios testigos, entre ellos un policía que fue uno de los primeros en llegar al lugar donde se hallaba el cuerpo de la víctima. El efectivo relató que vio a dos jóvenes en la escena y que, tras dar aviso al 911, se presentó un hombre que se identificó como pareja de Nahir, a quien luego reconoció como García Viarengo.

También declaró otro agente que participó en el análisis de los celulares de la víctima y del acusado, donde se encontraron registros de conversaciones, llamadas y un video grabado a las 6.59 de esa mañana en el que se veía a la joven en la cama.

Además, un perito del CIF expuso sobre la reconstrucción del hecho realizada junto a otros especialistas, mientras que una psiquiatra y una psicóloga del organismo brindaron detalles de las entrevistas efectuadas al imputado.

El Tribunal de Juicio de Orán, integrado por los jueces Norma Roxana Palomo (presidenta), Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, dispuso continuar con la audiencia el martes próximo, cuando se presentarán más testigos citados en la causa.