Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir en la F1 con Alpine

Franco Colapinto está cada vez más cerca de asegurarse un lugar como titular en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Según fuentes internas del equipo francés, el piloto argentino de 22 años consolidó su rendimiento y mantiene el respaldo total de la escudería, que valora tanto su desempeño en pista como su aporte en el desarrollo del nuevo monoplaza.

Desde su debut en la F1 el 1° de septiembre de 2024 con Williams, Colapinto mostró progresión constante, sumando puntos y destacándose incluso frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, con más experiencia y 169 Grandes Premios en su haber.

A pesar de correr con un Alpine A525 poco competitivo y enfrentar fallas mecánicas y errores estratégicos del equipo, el argentino logró reducir diferencias y superarlo en dos de las tres últimas clasificaciones.

El respaldo de Alpine se vio reforzado por Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, quien destacó que la continuidad de los pilotos es clave para la estabilidad del proyecto. “Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, aseguró Briatore, dejando entrever que la confirmación oficial de Colapinto podría llegar en las próximas cuatro o cinco carreras.

Además del desempeño en pista, Colapinto fue clave en el desarrollo del nuevo auto de 2026, adaptándose al reglamento que incluye cambios en aerodinámica y neumáticos, y mostrando profesionalismo y conocimiento del simulador que Alpine considera indispensable. Su relación con Gasly, el aporte económico a través de sponsors y la incorporación de nuevas marcas también fortalecen su posición dentro del equipo.