Conflicto con anestesiólogos: "Cobran lo que quieren, se llevan la mitad de la torta"

Sigue el conflicto con anestesiólogo en la salud salteña, entre el anuncio de cirugías infantiles debiendo ser reprogramadas ante la falta de profesionales, el desinterés de los mismos por querer trabajar en el servicio público, como también las críticas a los mismos por los desorbitantes montos de sus prácticas.

En este contexto el doctor Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, habló con FM Aries donde también se permitió hacer unas críticas a los anestesiólogos por estas cuestiones, sobre todo al desequilibrio que generan en la economía sanitaria, quedándose con “la porción de la torta” que corresponde a otros profesionales.

“Esto es algo que no es nuevo, sucede desde hace 15 años, en el Oñativia se fueron jubilando anestesiólogos de planta y, al reemplazarlos, no hay candidatos, no se presenta nadie”, manifestó primeramente agregando que estos profesionales tienen una asociación “muy fuerte donde están agrupados y es difícil conseguir alguien que quiera trabajar por un cargo público, cuando en el privado lo hacen por práctica y cobran mucho más”.

A esto sumó que, con la faltante de profesionales para las intervenciones, debieron recurrir a la Asociación de Anestesistas y acordar con ellos el pago por práctica. “No es lo ideal, lo ideal hubiera sido contratarlos pero, como no había voluntarios, debimos de firmar, lo mismo cuando se abrió el hospital Papa Francisco, no hay candidatos", recalcó sobre esta realidad que se complejiza en el interior.

“En una operación de tiroides facturan $1.400.000, es decir, por una práctica ganan lo de un médico en todo el mes”

No obstante, Nallar recalcó que la Asociación, “en una posición dominante de valores, al decir cuándo va a pagarse por práctica, hubo un aumento del 200%, cuando la inflación no es esa y trajo un desbalance muy grande, se debe entender que la torta es una y los anestesistas se llevan la mitad, que es del resto de los colegas”, aseveró la complejidad.

Con estos desbalances, el gerente señaló que una Fiscalía debería de analizar la situación de estos números, para saber si es preciso que actúen y “frenar a los anestesiólogos que cobran lo que quieren, el aumento de ellos le está sacando a los colegas cuando, en las cirugías, los anestesiólogos aparecen solo a dormir (al paciente), no tiene otra responsabilidad, no tiene costos de alquiler de consultorio, de pago de secretaria ni nada y está cobrando más del triple que el cirujano que opera al paciente”, espetó.

“Esto tiene que ir a una Fiscalía, la sangre ya llegó arriba, cuando ya no se pueden operar chicos en un hospital, ya se les fue de las manos”