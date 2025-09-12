Denuncia a la docente de su hijo por hostigamiento y discriminación: "Le tiene miedo"

La madre de un estudiante de un establecimiento educativo de la ciudad de Tartagal radicó una denuncia contra una maestra de la institución, por supuestos maltratos y hostigamientos que la misma estaría manteniendo con su hijo, los cuales tendrían larga data.

¿Cuáles son los detalles? La mujer habló con el medio Mosconi TV donde indicó que esto pasaría en el colegio San Antonio, donde “desde que inició el año hay una discriminación, una persecución por parte de esta señorita”, espetó respecto al trato con su hijo, quien viene hace varios meses enfermo.

Esto lo indicó pues mencionó que su hijo “viene con carpeta médica, estuvo con faltas, ella me dijo que ya no podía faltar y le expliqué que no iba porque estaba enfermo, le di los certificados pero no me los quiso agarrar, me dijo que faltaba una vez más y se iba a febrero”, espetó en su relato.

El mismo prosiguió que, con esta advertencia, su hijo fue a clases incluso dolorido, escribiéndole ella a la docente para que le avise cualquier novedad, a lo cual ella le dijo que le iba a avisar pero luego se enteró que no había asistido. Cansada de los problemas, decidió ir a la directora del establecimiento, lo cual no fue positivo.

“Con la directora no se puede dialogar, ella me grita, es una persona muy atrevida y altanera, no es la primera vez que me falta el respeto, nadie puede decir nada ni en contra de sus palabras; empezó a gritarme, se alteró cuando quise pedirle que le diga algo a la señorita, llamó al 911 para que me vaya”, sumó en su declaración la madre.

“La señorita no lo deja deja salir al recreo, si salía le decía que no podía correr, que no podía comer, que no puede hacer nada… es un hostigamiento constante hacia él”, prosiguió la madre mencionando que decidió radicar la denuncia. “Ya me cansé, no me quiero callar más, mi hijo le tiene miedo a la señorita”, concluyó.

“Ella no le quiso recibir el cuaderno de tareas, no le quiso tomar una lección oral”