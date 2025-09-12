Estaba alcoholizado, chocó a un motociclista y se fue: Los vecinos lo obligaron a volver

En barrio Santa Lucía, alrededor de las 19:30 hs., en la intersección de calle Costanera y Beltrán, tuvo lugar un impactante siniestro vial entre una motocicleta y una camioneta.

Por lo que se pudo ver en imágenes de una cámara de seguridad, el vehículo cruzó la calle mientras la motocicleta se dirigía por la vía a gran velocidad.

Al quedar tendida la motocicleta sobre el asfalto al igual que su ocupante, el conductor de la camioneta se bajó a ver el hecho para darse a la fuga posteriormente.

Según informó Multivisión, los vecinos persiguieron a quien huía, obligándolo a retornar a la escena del siniestro donde personal de Tránsito le realizó test de alcoholemia, arrojando 2.0 de alcohol en sangre.

La moto quedó destrozada y su ocupante resultó internado en el Hospital San Bernardo por fractura expuesta. Su familia denuncia que el joven quedó imposibilitado de trabajar y de realizar actividades deportivas, por lo que exigen que el conductor sea juzgado.