¡Medicina trucha! Realizaban exámenes de ojos ilegales en un garaje

Dos mujeres fueron imputadas por la Justicia de Salta tras ser acusadas de organizar una campaña oftalmológica ilegal en Campo Quijano, donde se realizaban controles visuales y se vendían anteojos sin la supervisión médica ni la habilitación oficial requerida por la ley. ¿Qué pasó?

Según informó el sitio Fiscales Penales, todo comenzó el 12 de abril de 2024, con una investigación a partir de una denuncia presentada por la vicepresidenta de la Cámara Empresarial de Ópticas de Salta ante la Comisaría 7 de Campo Quijano, donde se alertaba que una actividad de estas características se estaba llevando a cabo en un domicilio particular.

Según la presentación, la denunciante se enteró de la campaña a través de redes sociales y grupos de mensajería, donde se difundía una convocatoria bajo el nombre de “Gestoría Solidaria”, con la supuesta participación de una fundación y una óptica.

Al llegar al lugar, la denunciante constató que, en un garaje, personas con acento extranjero realizaban exámenes visuales y vendían armazones y lentes. Una de las mujeres cobraba el dinero, y el supuesto médico oftalmólogo entregaba recetas sin sello ni membrete de un profesional matriculado.

La investigación también pudo corroborar que la campaña no contaba con la autorización correspondiente del Ministerio de Salud Pública de Salta. La dependencia Proficcssa confirmó que los eventos oftalmológicos no estaban habilitados ni contaban con ningún tipo de respaldo oficial.

Así la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Alejandro Escalante, llevó adelante la investigación. A través de declaraciones testimoniales, inspecciones y la recolección de pruebas, se determinó que los organizadores no poseían matrícula profesional ni la autorización para realizar prácticas médicas o vender productos ópticos.

En base a los elementos probatorios, el fiscal Escalante imputó a la mujer identificada como principal organizadora como autora del delito de ejercicio ilegal de la medicina en concurso real con el expendio de mercaderías peligrosas para la salud. A su vez, otra mujer fue imputada como partícipe secundaria de los mismos delitos, por haber colaborado en la organización y atención al público durante el evento.