A través de sus redes sociales el intendente Emiliano Durand anuncio que los inspectores de tránsito ahora tendrán “bodycams”.

Con esta novedad tecnológica, desde la Municipalidad buscan transparentar y tener las mayores pruebas en relación a los controles municipales que tengan que ver con las normativas de tránsito.

“Estamos equipando nuestra policía de tránsito con cámaras. Todos los operativos quedarán registrados, como prueba de la posible infracción. Esto suma garantías para todos, el vecino y los agentes de tránsito. Seguimos avanzando” afirmó el jefe comunal en su cuenta de Instagram.